Karbondioksit emisyonunda yüzde 60 azalma sağlanacak

Siemens Energy, Çinli Guangdong Energy Group'un yeni ısı ve güç (CHP) projesi için iki adet SGT5-4000F ünitesi sağlayacak. En gelişmiş F sınıfı teknolojinin kullanılacağı belirtilen projede, yakıt olarak kömürün yerini doğalgaz alacak ve bu sayede karbondioksit emisyonlarında yüzde 60'a varan azalma sağlanacak.

Siemens Energy, Çinli Guangdong Energy Group Co., Ltd. ile Zhaoqing Dinghu kombine ısı ve güç (CHP) üretim projesine F sınıfı gaz türbini ada ekipmanı için anlaşmaya vardı. Proje tamamlandığında, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin (GBA) enerji yapısını ve düzenini optimize eden modern bir enerji tedarik sisteminin önemli bir parçası haline gelecek projenin 2023 yılında hayata geçmesi hedefleniyor. Proje, şirketin F-sınıfı gaz-buhar kombine çevrim ünitelerini geniş, yükseltilmiş bir çalışma platformu düzeniyle aynalı yan hava giriş sistemine sahip en yeni ve en son tasarımla sunduğu dünya çapındaki ilk projesi olacağı belirtildi. Proje, 2 460MW sınıfı gaz-buhar CHP üniteleri, iki SGT5-4000F gaz türbini, iki buhar türbini, dört jeneratör, SPPA-T3000 kontrol sistemi ve yardımcı ekipmanlardan oluşuyor.

Yüksek verimli F sınıfı gaz türbinleriyle Guangdong Energy Group'un dekarbonizasyon çalışmalarına katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirten Siemens Energy Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Karim Amin, “GBA için sunulan modern enerji tedarik sistemi, Çin'in 2060 karbon nötr hedefine yönelik önemli bir adım. Guangdong Energy Group ile bu yönde işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Projenin GBA'ya ekonomik ve çevresel faydalarının da olacağı vurgulanırken, 3,5 milyar kWh'ye kadar tahmini yıllık elektrik üretim kapasitesi, ünitenin kombine yüzde 60 veya daha fazla çevrim verimliliği ve karbon emisyonunun yüzde 60'a kadar düşürülmesi sağlanacak. Bununla birlikte sadece temiz elektrik üretilmesi değil aynı zamanda daha önce dağınık küçük kazanlar sayesinde sağlanan, bölgedeki sanayi kümelerinin ısınma talebi de desteklenecek.