Kardeş Eli'nden ‘1 Damla 1 Hisse Su Kuyusu' projesi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkelerinde '2006 beri insanlık için su kuyusu' çalışmalarına devam ediyor.

Kardeş Eli, su kuyusu hakkında yaptıkları çalışmalarda; Dünyanın dört bir yanında Afrika, Asya ve Orta doğu ülkelerinde su ihtiyacı bulunan kişilere 'Bir Damla Bir Hisse 175 lira' sloganıyla başlattığı kampanya ile kurumuş topraklarda susuzluğa derman olmaya çalıştıklarını, 7 bin 998 km uzaklıktaki bir ülkede Afrika'da yaşanan susuzluğa sessiz kalmayarak ellerinden geldiklerini yaptıklarını ve bu su kuyusu çalışmalarının daha da çok yapılması gerektiğini açıkladı.

Afrika'da insanlar susuzluk, kuraklık ve hastalıklarla mücadele ediyor

Kardeş Eli, Afrika ülkelerinde yaptığı saha çalışmaları ile bir çok köyde temiz suya ulaşmanın oldukça zor olduğunu ve insanların su alabilecekleri bir yere gitmek için günlük ortalama 6 saatlik yoğun bir çaba gösterdiklerini ve bu elde edilen suların sağlıklı ve hijyenik ve temiz olmamasıyla ortaya çıkabilecek, tifo, Kolera, zatürre, dizanteri vb. hastalıklar ülke genelinde rekor sayıda insanın ve çocuğun ölümüne sebep olabildiğini belirterek, insanları bu duruma terk etmeyip kimsesiz bırakmayıp ihtiyaç duyulan bölgelere su kuyusu çalışması yapılacağını aktardı.

Afrika'de günlük su ihtiyaçlarını karşılamak ve abdest almaları için Kardeş Eli su kuyuları

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın içtiği su sağlıklı ve hijyenik değil, bakteri ve virüs dolu bir suyla hayatlarına devam ettirmeye çalışan Müslüman kardeşlerimizin hem abdest ihtiyaçları için, hem genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir su kuyusu çalışması yapılıyor. Bu çalışma ile ilgili Türkiye'mizden büyük destek bekliyoruz".

Bir Damla Bir Hisse 175 lira

Yapılan bilgilendirmede; Arakan, Sirilenka, Bangledesh gibi ülkelerde Ortalama bir su kuyusu maliyeti 7 bin 500 TL olduğu kaydediliyor. Kardeş Elinin hisseli su kuyusu çalışmalarına 'Bir Damla Bir Hisse 175 lira' ile bağışta bulunabilineceği veya serbest bağışı miktar bölümünü seçerek istenilen miktarda su kuyusu çalışmalar için destekte bulunulabileceği açıklandı. Daha fazla bilgi almak isteyenler kardeseli.org.tr internet adresinden bilgi alabilir.