Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret

Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Talay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydıner, “Kardeş şehrimiz Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay kardeşimize ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.