Kardeşeli'nde hedef 313 köye 313 su kuyusu

Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su hijyen kurallarına uymuyor. Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, 2019 yılı hedefleri doğrultunda 313 köye 313 su kuyusu projesi kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Yapılan açıklamada; projenin başlangıcını Ocak ayında yapan dernek, Afrika Uganda, Arakan, Bangladeş bölgelerinde proje kapsamında 39 su kuyusu açtığını duyurdu.

Bölgelerdeki su ihtiyacına dikkat çeken Kardeşeli yetkilileri; "313 köye 313 su kuyusu projesini günlük su ihtiyaçlarını hayvanların kullanmış olduğu çamurlu sudan karşılayan kardeşlerimizi, hastalıklarla dolu kirli sudan kurtarıp temiz suya kavuşturabilmek için başlatılmıştır. Sizlerde susuzluğa suskun kalmayın, Kardeş eli olun" dediler.

Projeye destek olmak isteyen yardımseverler, Asya bölgesinde veya Afrika bölgesinde açılan su kuyularına bağışta bulunup kuyu açtırabilecekler. Yardımseverlerin; aileleri, akrabaları, arkadaşları ile ortak açtırabileceği su kuyularının isimlerini belirleyebildiği ve su kuyusunun açılışı ile ilgili resim ve video talep edebilecekleri kaydedildi. İmkanlar müsait olduğunca canlı yayın yapılabileceği belirtildi

Proje ile ilgili bilgi almak isteyenler kardeseli.org.tr internet sitesinden bilgi alabileceği belirtildi.