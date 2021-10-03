Kardeşinin evsiz arkadaşını sopayla döverek öldürdü

Küçükçekmece'de bir şahıs, kardeşinin arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz kişiyi sopayla döverek öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yaşandı. Boş arazide ceset bulan kağıt toplayan çocuklar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın öldürüldüğünü tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, öldürülen kişinin ilçede yaşayan evsiz Yalçın A. olduğu tespit edildi. Yalçın A.'nın bir mekanda Muhammed E. M. ve kardeşi Ali İ. M. ile birlikte alkol aldığı ve boş araziye gelerek tartıştıkları belirlendi. İddiaya göre burada Muhammed E. M., kardeşi Ali'yi Yalçın A. ile arkadaşlık yapmaması konusunda uyardı. Yaşanan tartışmadan bir gün sonra ise boş araziye gelen Muhammed E. M., Yalçın A.'yı sopayla döverek öldürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Muhammed E. M. ve Ali İ. M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.