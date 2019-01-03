Kardeşlerin bir sonraki hedefi Türkiye şampiyonası

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Buz Dansı Cumhuriyet Kupası'nı kazanan Kutay ve Ekin Elmalı kardeşler, şimdi de gözlerini Türkiye Şampiyonası'na diktiler.

Elmalı kardeşler 2018 Buz Dansı Cumhuriyet Kupası'nı kazanmalarının ardından şimdi de gözlerini Türkiye Şampiyonası'na diktiler. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yarışlarında Buz Dansı kategorisinde yer alan Kutay ve Ekin Elmalı kardeşler yalnızca bir yıl beraber çalışarak yakaladıkları uyumla göz doldurdular. Jüriden oldukça yüksek puan alan kardeşler zarif danslarıyla buzun üzerinde büyülü bir armoni oluşturdular.

Gençlerin oldukça yetenekli olduğunu ve umut vadettiklerini belirten antrenörleri Dinçer Öktem, “Kutay ve kız kardeşi Ekin, 2018 Eylül ayında Ankara'da Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Buz Pateni Federasyonunu ortaklaşa düzenlediği buz dansı gelişim seminerine davet edilerek katıldılar. Bu davet genç yeteneklere cesaret ve çalışma isteği aşıladı" dedi.

Kutay, İngilizce ve Fransızca öğrendiğini ve kendisine burs sağlayan okulunda Türkiye'yi temsil etmeye yönelik sosyal ve uluslararası becerilerini daha da geliştireceğine olan inancını belirterek, "Okulda farklı kültürden pek çok öğrenci ile birlikteyiz ve onlarla iletişimi canlı tutmaya çalışıyorum. Okulum Kanada eğitim sistemini benimsemesi öğrenme sürecimde oldukça etkili. Kendimi en iyi şekilde eğiterek, ülkemi Dünya Şampiyonası'nda ve elbette Olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Okul yöneticilerinden Ayşen Karşit de "Öğrencimizin, bizim özellikle benimsediğimiz uluslararası ve nitelikli yaklaşımımızı kendi yaşamına yansıtarak, ülkemizde az rastlanan böyle bir spor dalında temsil etmesi bizi hem gururlandırıyor, hem de gelecek nesillere olan inancımızı arttırıyor" ifadelerini kullandı.