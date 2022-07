Kardiyoloji Uzmanı Dr. Müge Ildızlı: “Günlük et tüketimi, yüz gramı geçmemeli”

Dr. Müge Ildızlı, kalp ve damar sağlığı açısından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye yönelik tavsiyelerde bulundu. Uz. Dr. Müge Ildızlı, “Bayram sabahı, besin çeşitliliği olan bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Et tüketilecek öğünlerde ise etin miktar olarak aşırı tüketilmesinden kaçınılmalı. İdeal olan günlük et tüketimi, yüz gramı geçmemelidir" dedi.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Müge Ildızlı, kalp ve damar sağlığı açısından Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Uz. Dr. Ildızlı, bayram sabahlarının sembolü olan kahvaltıda kavurma yerine domates, salatalık, yumurta, tam buğday ekmeği ve peynir tüketilmesini önerdi. Öğle yemeğinde protein ağırlıklı beslenilmesini öneren Uz. Dr. Müge Ildızlı, akşam yemeğinde ise sindirimi kolay ve düşük kalorili sebze ağırlıklı bir menü tercih edilmesini tavsiye etti. Dr. Ildızlı, özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin sindirimi zor olan taze kurban etini hemen tüketmemelerini, etlerin haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Günlük et tüketimi, yüz gramı geçmemelidir”

İdeal günlük et tüketiminin yüz gramı geçmemesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Müge Ildızlı, “Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak et tüketimi yoğunlaşmaktadır. Şekerli gıdalar ve hamur işlerinin tüketim sıklığı ve miktarı artmaktadır. Bu durum hipertansiyon, diyabeti olan kalp damar hastalığı olan kolesterol yüksekliği olan bireyler kadar yaşlılar ve çocuklar gibi özel risk grupları için de önem taşımaktadır. Bayram boyunca dengeli, çeşitli beslenmeyi ve porsiyon kontrolüne önem göstermemiz gerekmektedir. Önerilerimiz sadece hastalarımız için değil, genel popülasyon için de geçerlidir. Bayram günü sabahı dengeli besinler, besin çeşitliliği olan bir kahvaltıyla başlamak gün içindeki iştah kontrolü açısından önem taşımaktadır. Sabah kahvaltısında yumurta, peynir veya diğer süt ürünleri, tam tahıllı ekmek ve bol ve yeşillik tüketimine özen göstermeliyiz. Et tüketilecek öğünlerde etin miktar olarak aşırı tüketilmesinden kaçınılması gerekmektedir. İdeal olan günlük et tüketimi, 100 gramı geçmemesidir. Aynı zamanda kırmızı et, doymuş yağ ve kolesterol açısından oldukça zengin bir besindir” dedi.

“Kırmızı eti pişirirken tercih etmemiz gereken yöntemler; haşlama, fırın ve ızgara şeklinde olmalıdır”

Etin sağlık açısından pişirme yöntemine de değinen Dr. Ildızlı, “Et üzerindeki görünür yağlar çıkartıldığında ki etin içeriğinin yüzde 20'sini yağ oluşturmaktadır. Bu nedenle etler kendi yağında pişirilmeli. Pişirme esnasında özellikle iç yağı, kuyruk yağı ve tereyağı gibi katı yağlardan kaçınılmalıdır. Kırmızı eti pişirirken tercih etmemiz gereken yöntemler haşlama, fırın ve ızgara şeklinde olmalıdır. Geleneksel olan kavurma ve kızartma şeklindeki pişirme yöntemlerinden kaçınmalıyız. Etler mangalda pişirilecekse, kömürleşmeyi, protein ve vitamin kaybını önlemek için ısı kaynağına fazla yaklaştırılmamalıdır. Bayram günü kesilen etler genelde 3,4 saat içinde tüketilmeye başlanmakta. Oysa ki yeni kesilen hayvanın etindeki sertlik nedeniyle hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa neden olabilir. Bayram gününde etlerin özellikle öğlen öğünde tüketilmesini tercih edilmeli. Akşam sebze ve kuru bakliyat gibi zengin besinler tercih edilmelidir” diye konuştu.