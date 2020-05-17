İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karganın droneye saldırısı renkli görüntülere sahne oldu

Üsküdar’da meraklı bir karganın havada droneye saldırması gülümsetti.

Üsküdar'da meraklı bir karganın havada droneye saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.


Sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Sahilden görüntü almaya çalışan İhlas Haber Ajansı muhabirinin dronesine bir karga yaklaştı ve droneye saldırmaya başladı. Dronenin sesinden ve renginden dolayı bir kuş olduğunu zanneden karga havada droneyi düşürmeye çalıştı. Karganın droneye saldırısı ise renkli anlara sahne oldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.