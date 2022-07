Kargo gönderimlerinde ihracatçıya destek

Kobilerin dünya ticaretine açılması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Yurtiçi Kargo, Amerika ve Avrupa'dan sonra, Yakın Doğu Kampanyasını da kullanıcıları ile paylaştı.

2022 yılının henüz başında duyurduğu YK Fast Trade ile KOBİ'lerin tüm lojistik ve gümrükleme operasyonlarını üstlenen Yurtiçi Kargo, Amerika ve Avrupa'dan sonra şimdi de Yakın Doğu Kampanyasını başlattı. Şirketin duyurduğu kampanyaya göre 10 ülkeye daha kargo gönderimleri yüzde 40 indirimli olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, “KOBİ'lerimizi ihracata yönlendirme çalışmalarımız ve desteklerimiz her zaman devam edecek” dedi.

“2 Kıta 10 ülke 5 deniz”

Kullanıcılarına Yakın Doğu Kampanyası ile 2 kıta, 10 ülke ve 5 denizi kapsayan bir coğrafyaya indirimli kargo gönderme hizmeti sunduklarını ifade eden Hamzaoğlu, yüzde 40 indirim uygulanacak ilgili ülkeleri Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Katar, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Umman şeklinde sıraladı.

“Amerika ve Avrupa'ya da indirimli taşıyoruz”

Amerika ve Avrupa'ya da yüzde 40 indirimli kargo gönderilebildiğini ifade eden Hamzaoğlu, ihracat yapmak isteyen ya da yurtdışına her ne sebeple olursa olsun kargo göndermek isteyenleri, en yakın birimlerini ziyaret etmeye davet etti ve şirketin yurtdışı kampanyaları hakkında bilgi verdi.

“Ülke içindeki kalitemizi dünyanın her yerinde koruyoruz”

Hamzaoğlu, “Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana hiçbir zaman kalitemizden ödün vermedik. Bildiğiniz gibi müşterilerimizin de bizi tercih sebebi her zaman hız ve kalite oldu. Bu sebeple yurtdışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda da buna çok dikkat ediyoruz. Her zaman işinin en iyisi ile çalışıyoruz. Ülke içindeki kalitemizi dünyanın her yerinde koruyoruz. Örneğin Avrupa'da o coğrafyanın bir numaralı dağıtım ağına sahip şirketi olan DPD ile çalışıyoruz. Yeni hizmete açtığımız Yakın Doğu Kampanyasında da Aramex ile işbirliği yapıyoruz” dedi.

Şirketin ihracatçılara sunduğu hizmetler hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, “İhracatçının tüm uçtan uca toplama, taşıma, uçuş, gümrük çıkış beyanı, varış ülke gümrük çekimi işlemlerinin tamamını biz yapıyoruz. İhracatçı KOBİ'miz sadece satışına odaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Varış ülkesinde de o coğrafyanın en büyük ve en kaliteli oyuncusu kimse onunla çalışmaya özen gösterdiklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Şirketimizin her zaman ihracatçının yanında olduğunun bilinmesini istiyoruz" dedi.