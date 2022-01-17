Kargo sektöründe çevreci dönüşüm hamlesi

Karbon emisyonunu azaltmak amacıyla filosundaki elektrikli araç sayısını her geçen yıl artıran Yurtiçi Kargo, 2022 itibariyle Pilly filosuna 80 aracı daha ilave ederek elektrikli araç sayısını 270'e çıkardı.

Geçtiğimiz yıl saatlik işleme kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezi projelerinden birini hayata geçiren Yurtiçi Kargo, 2022'de de yatırımlarına devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, bu yıl gerçekleştirdikleri operasyonel projelerin yanı sıra çevreci projelerle de öne çıkacaklarını ifade etti.

Elektrikli araç yatırımları hakkında bilgi veren Mustafa Canatan, çevreci yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Elektrikli araçlarımız Pilly'leri sanıyorum insanlarımızın birçoğu yollarda görmüştür. İşte boylarına göre çok büyük işlerin altından kalkmayı başaran bu sevimli yol arkadaşlarımızın sayılarını artırma kararı aldık ve 2022 itibariyle filomuza 80 elektrikli aracı daha ilave ettik. Yeni yol arkadaşlarımız ile birlikte filomuzdaki toplam araç sayımız 6 bin 500'ün üzerine çıkarken elektrikli araç sayımız ise 270'e yükselmiş oldu.

Peki biz bu yatırımı neden yapıyoruz? Neden elektrikli araç sayımızı artırıyoruz? Bakın günümüzde dünyanın geldiği noktada doğanın korunması amacıyla herkes üzerine düşeni yapmak durumundadır. Hangi sektörde olursak olalım, çevreye karşı duyarlı olmak durumundayız. Evet bizler iş insanları olarak her zaman daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha hızlı nasıl çalışabiliriz? Daha verimli nasıl çalışabiliriz? Sorularını kendimize sormalıyız. Ancak artık “Yaptığımız işi çevreyi koruyarak nasıl yapabilirim” sorusunu da mutlaka kendimize sormalıyız. Bu artık kaçınılmazdır.

“Üzerimize düşen görevin farkındayız”

Bu düşünce çerçevesi doğrultusunda şirket olarak yaptığımız projelerin sektörde bir karşılık bulduğunu ve bir süre sonra yaygınlaştığını biliyoruz. Sektörün lideri olarak bu konuda üzerimize düşenin farkındayız ve bir yol çizmek istiyoruz. Filosunda en çok elektrikli araç bulunduran kargo şirketi olarak; öyle umut ediyoruz ki cadde ve sokaklarda önümüzdeki günlerde daha çok elektrikli araçlar göreceğiz. Genel araç trafiği için umut ediyoruz ancak Yurtiçi Kargo müşterileri emin olsunlar ki sokaklarda her geçen gün daha fazla elektrikli araçlarımızı görecekler.

Ayrıca filomuzdaki Pilly'ler ile ilgili biraz da teknik bilgi vermek isterim. Bu sevimli araçlar minik görünseler de çok yetenekliler. Filomuza dâhil ettiğimiz kasalı bir pilly aracımız tek seferde 200'ün üzerinde kargo dağıtabiliyor. Şubelere yakın mesafelerde günde 5 sefer yapabileceğini de hesaba katarsanız araç başına bin adet kargo gibi bir rakama ulaşmanız mümkün. Tüm Pilly'leri hesaba kattığınızda bu araçlar günde sadece bir sefer bile yapsalar bir yıl içerisinde 16 milyonun üzerinde kargo dağıtabiliyorlar. Üstelik sıfır karbon salınımı ile.

Pilly'ler ayrıca park sorunu olan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde boyutları sebebi ile büyük kolaylık sağlıyor. Yine teknokentler, üniversiteler, şehir hastaneleri, sanayi siteleri, büyük konut alanları gibi noktalarda da operasyonel becerinizi artırıyor. Dolayısı ile hem çevreci hem de çalışkan Pilly'lerimizin sayısını her geçen gün artırmaya devam edeceğiz.”