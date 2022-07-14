En fazla yatırım alan sektörlerin başında gelen kargo sektöründe kapıda 'deneme-iade' dönemi başlıyor.

GKN Kargo, kargo ulaştırmasında gerçekleştirdiği hizmetleriyle çalışmalarına devam ediyor. Bir televizyon programına konuk olan GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, hayata geçirdikleri yenilikler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akyürek kargo ulaştırmasında uygulamaya geçirdikleri ‘Dene Seç', ‘Komşuma Gelsin' ile adres değişikliği yapamayan veya evde olamayan müşterilere belirledikleri güzergahta, istedikleri noktadan gönderiyi teslim alabilecekleri bir hizmeti hayata geçirdiklerini duyurdu.

Akyürek ayrıca şirket ile bu doğrultuda anlaşmalı markalarından yapılacak alışverişlerde artık alternatif beden sipariş edilebileceğini, ürünlerin ev konforunda denenebileceğini ve böylece iade süreçlerinin hızlanacağını duyurdu.

"Kapıda deneme-iade dönemini başlatıyoruz”

Akyürek, “Online alışveriş yapıldığı sırada alınan ürünlerin uygun bedende olup olmadığı en çok düşünülen konulardan biri. Biz de bu doğrultuda şirketimiz ile ürünlerin 3 modele kadar siparişi verebilecekleri bir sistemi hayata geçiriyoruz. Müşterinin ürünü denedikten sonra olmayan ürünün iade alındığı bir hizmeti de aynı anda devreye soktuk. Kullanıcılara maksimum 5 dakika deneme süresi vererek, istediği bedeni seçebilme ve kalan bedenleri hemen o an iade alabiliyoruz. Bu işlemler sırasında ise sadece bir ürünün fiyatının ödeniyor, başka bir maliyet talebimiz kesinlikle olmayacak” dedi.

“E-ticareti hızlandırıyoruz”

E-ticaret sektörüne destek verdiklerini söyleyen Akyürek, e-ticaretin düşmesindeki sebebin iade sürecinde yaşanan olaylardan kaynaklandığını belirtti. Akyürek, diğer bir yeni ulaştırma hizmetlerinden bahsederek, "Komşuma Gelsin' seçeneği ile kargoyu teslim almak için belirttiği adreste olamayan ve kargosunu teslim alamayanlar için ister teslimat yola çıksın, ister çıkmasın, gönderinin teslimat adresini değiştirebiliyorlar. Bunun yanında kargoyu komşusuna bile teslim edemeyenler için belirlenen güzergahta istenen yerde kargonun teslim alınabileceği imkânı da sağladık" ifadelerini kullandı.