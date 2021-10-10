Kargo şirketinden 5 bin yeni istihdam

Canlı takip sistemiyle 'yüzde yüz teslimat, yüzde yüz müşteri memnuniyetini' hedefleyen şirket, 5 bin yeni istihdamın da haberini verdi.

Canlı takip sistemiyle yüzde yüz teslimat, yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedefleyen GKN Kargo, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2022 hedeflerini açıkladı. Yeni yatırım içerisine giren kargo şirketi, geliştirilen yazılım ile kargonun alımından, takibine, yol ve hava durumuna kadar tüm değişkenleri tek bir sistemden takip edilebilecek. Geliştirdikleri yazılımlarını verimle kullanıp ve insan kaynaklı hataların önüne geçeceklerini ifade eden GKN Kargo Yönetim Kurulu başkanı Gökhan Akyürek, "Hedefimizde Türkiye genelinde 18 aktarma merkezi ve 300 acenteye ulaşmak var. Durmadan aramıza katılacak yeni arkadaşlarla günlük 350 binlik paket gönderimimizi, 1 milyona çıkaracağız" dedi.

"Dijitalizasyon sayesinde yüzde yüz teslimat, yüzde yüz müşteri memnuniyeti"

Şirketin, bu yıl olduğu gibi 2022 yılında da merdivenleri hızla çıkacağını belirten Akyürek, "Şimdi kendimize yeni hedefler, yeni rotalar belirleme zamanı. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için teknoloji yatırımı gerçekleştirdik. Son yazılım yatırımımızla kargonun alımından, takibine, yol ve hava durumuna kadar tüm değişkenleri tek bir sistemden artık görebileceksiniz. Böylelikle en doğru rotayı oluşturarak, söz verdiğimiz zamanda müşterimize ürünlerini teslim edeceğiz. Dijitalizasyon eğitimlerimizle, yeni yazılımımızı verimle kullanacak ve insan kaynaklı hataların önüne geçeceğiz, ‘evde bulamadık' gibi ifadeleri sektörden sileceğiz" şeklinde konuştu.

"Yüzde 150 büyüme hedefimizi gerçekleştirdik"

Günlük 1 milyon kargo gönderim hedefine ulaşmanın zor ama ulaşılamaz olmadığının altını çizen Akyürek, “Pandemi sırasında perakendecilikten internet alışverişine doğru kayan sektörü iyi okuduk ve hızlı aksiyon aldık. Pandemi etkilerinin azalmaya başladığı 2021'in ilk yarısında yüzde 150'lik büyüme hedefimizi tutturduk. 2022 hedeflerimizi de gerçekleştireceğimizden şüphe duymuyoruz. Türkiye ekonomisini canlı tutmak için taşımaya devam edeceğiz. Ayrıca, şirketimizin bünyesine, 2022 Ocak ayı itibariyle elektrikli araç katacağız ve bu araçları 3 boyunca deneyeceğiz. Deneme süreci başarılı olursa önümüzde ki yıl ise 100 adet elektrikli araç ihalesine gireceğiz” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.