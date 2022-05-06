Kargo şirketinden Anneler Günü'ne özel indirim

5-15 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya kapsamında şirket, Anneler Günü sebebiyle bireysel gönderileri indirimli taşıyacak.

Yurtiçi Kargo, genel ve yerel kampanyalarının yanı sıra özel günlerde de sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen müşterileri için indirim kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 5-15 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak olan ‘Anneler Günü Kampanyası'nı başlatan kargo şirketi, tüm bireysel gönderilerde; standart taşıma, adres alım ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşterilerini yüzde 25 indirimden faydalandırıyor.

Yapılan açıklamaya göre kargo şirketi, kampanya kapsamında tüm bireysel gönderilerde yüzde 25 indirim sunacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Anneler Günü Kampanyası'ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak.

Anneler Günü Kampanyası ile ilgili detaylı bilgiye, şirketin internet sitesi ve çağrı merkezinden ulaşıldığı belirtildi.