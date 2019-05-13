Kargoya verilen paketten 4 kiloya uyuşturucu çıktı

Kargo firması ile İstanbul'a gönderilen paketlerden 4 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi. Paketlerin alıcısı, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar'da faaliyet gösteren bir kargo şirketi çalışanları, gelen paketlerden birinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu kargo şubesine hareket eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen paketleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde 3 ayrı pakette toplam 4 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi.

Doğu illerinden İstanbul'a gönderildiğini belirleyen polis, operasyonun devamında uyuşturucu dolu paketlerin alıcısının 36 yaşında O.Ç. olduğunu belirleyerek şüpheliyi yakalamak için beklemeye koyuldu.

Uyuşturucu paketlerini almak için geçtiğimiz Cumartesi günü kargo şubesine gelen O.Ç., polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.