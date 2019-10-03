Karı koca uyuşturucu satıcıları operasyonla yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen karı koca, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon yapılan evde 241,9 gram skunk maddesi ile 2 bin 807 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'de polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Doğukan B. (19) isimli şüpheliyi takibe aldı. Şahıs, Yusuf B.'ye (18) uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yapılan üst aramasında ise 8,8 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şahıstan alınan bilgiler doğrultusunda O.B. isimli çocuk yaştaki kişi tarafından da uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. O.B., Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir parkta İ.B. ve D.A. isimli yaşı küçük şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ardından O.B.'nin uyuşturucuyu akrabası Oğuzhan A.'dan (20) aldığı belirlendi. Şahsın ikametine yapılan operasyonda Oğuzhan A. ile uyuşturucu madde ticaretinde kendisine eşlik eden eşi Nurgül A. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 241,9 gram skunk maddesi, 2 bin 807 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 650 TL para ele geçirildi.

Yakalanan zanlılardan 3 adet suç kaydı bulunan Doğukan B., 3 adet suç kaydı bulunan Oğuzhan A. ile 2 adet suç kaydı bulunan O.B. isimli yaşı küçük şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Tehdit' suçundan sabıkası olan Nurgül A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf B. ile D.A. ve İ.B. isimli yaşı küçük şahıslar da serbest bırakıldı.