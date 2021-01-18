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Karın keyfini çıkaran çocuklar barikat olup ekipleri sokağa sokmadılar

Çekmeköy kar temizleme araçlarının önüne geçen çocuklar, oyun oynadıkları için karların temizlenmesine engel oldular.


Çekmeköy Belediyesi ekiplerinin sokağa girmesine engel olmak için ellerindeki naylonlar ve tahta parçalarıyla dozerin önüne geçen çocuklarla, belediye ekipleri arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. İstanbul'da uzun bir aradan sonra yağan kara kavuşan çocukların “Biz böyle çok eğleniyoruz, akşama kadar kayacağız” demesi üzerine ekipler sokağın temizlenmesi işini akşam saatlerine erteledi.

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