“Karışık meyve suyu kan şekerini yükseltebilir”

Ancak yüksek kalori içerikleri ve kan şekerini hızlı şekilde yükseltebileceği için tüketim sıklığına dikkat edilmeli” dedi.

Medipol Esenler Hastanesi'nden Diyetisyen Miray Bozdoğan, karışık meyve suyuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, mevsim meyveleriyle hazırlanan karışık kokteyllerin sağlıklı bir alternatif olduğuna dikkati çekerek “Meyve kokteylleri özellikle basit şeker ya da krema ilaveli içecekler ile kıyaslandığında oldukça sağlıklı bir seçenek. Mevsim meyveleri ile hazırlandığı zaman hem vitamin hem de lif deposudur. Ancak yüksek kalori içerikleri ve kan şekerini hızlı şekilde yükseltebileceği için tüketim sıklığına dikkat edilmeli” bilgisini verdi.

“Ödemin çözümü salatalık ve zencefilde”

Ödeme karşı meyve sularının tercih edilebileceğini belirten Bozdoğan, şu uyarılarda bulundu: “Sadece meyvelerden oluşmayan içerisinde salatalık, zencefil, chia tohumları, yulaf gibi besinleri içeren meyve kokteylleri bünyenin hafiflemesini istediğimiz, çok kaçamak yaptığımız günlerin ardından tüketilebilir. Ya da mevsim geçişlerinde vücut ödem tuttuğunda haftada 1-2 kez bir seçenek olarak değerlendirebiliriz.”

“Hastalıklara kalkan zindelik iksiri”

Bozdoğan, kültürel olarak kahvaltıda tüketilen çorbanın iyi bir seçenek olabileceğine değinerek şöyle devam etti: “Sağlıklı bir seçenek olduğu için ara sıra tercih edilebilir. Bunların dışında proteinli bir kahvaltı uyurken yavaşlayan metabolizmamızın hızlanması ve gün içinde daha fazla tokluk hissi için daha uygun bir seçenektir. Kahvaltıda yumurta, peynir tüketen insanların gün içinde 500-600 kalori daha az aldıkları görülmüştür. Mesela sabahları bir bardak sıcak süt, yarım muz, bir çay kaşığı zerdeçal, toz zencefil, toz tarçın ve bir yemek kaşığı chia tohumunu karıştırarak tüketirsek kışın hem bizi sıcak tutacak hem de sağlıklı kalmamızı sağlayacak. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalık süreçlerinde karışıma bir tatlı kaşığı bal ilave edebiliriz. Eğer bir gün önce sağlıksız ve aşırı yemek tükettiyseniz ertesi sabah aynı karışıma bir avuç ıspanak ekleyerek tüketebilir, böylece vücudun daha dinç ve toksinlerden arınmasını sağlayabilirsiniz.”