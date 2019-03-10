İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karius'a sevgili desteği

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla, Konyaspor maçını tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Konyaspor maçını tribünden takip etti.


Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius'u sevgilisi Sophia Thomalla A. Konyaspor maçında yalnız bırakmadı. Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı takip etmek için gelen Thomalla tribündeki yerini aldı. Sophia Thomalla'nın Karius'a top geldiğinde heyecanlandığı görüldü. Alman file bekçisi maçta 2 de gol yedi.


Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar bazı pozisyonlarda hata yapan Karius'a kısa süreli tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.