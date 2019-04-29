Karius'un dönüm maçı Konyaspor oldu!

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, özellikle son 5 haftada gösterdiği performansla Kartal'ın zirve yarışına ortak olmasında büyük pay sahibi oldu. Karius, 3-2 kazanılan Konyaspor maçının ardından hedef tahtasına oturtulmuştu.

Beşiktaş'ta Loris Karius sevinci yaşanıyor. Sezon başından bu yana yediği gollerle taraftarların tepkisini çeken ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında yediği goller sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş'in “Karius'un heyecanı, elektriği yok” sözlerinin ardından Alman kalecinin performansında etkili bir değişim yaşandı. Konya maçının ardından Göztepe karşısında iyi bir oyun ortaya koyan ve takımının 1-0 kazanmasında önemli bir pay sahibi olan Karius, özellikle milli maçlar ve seçimler nedeniyle lige verilen 3 haftalık arayı oldukça iyi değerlendirdi. Milli aranın ardından Beşiktaş, Rizespor karşısında 7-2'lik farklı bir galibiyete imza atarken, bir sonraki hafta ise lider Başakşehir'le karşı karşıya gelmişti. Bu maçta Karius, özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ın maçta kalmasını sağlamıştı ve Teknik Direktör Şenol Güneş, bu karşılaşmanın ardından “Karius bizi oyunda tuttu” açıklamasını yapmıştı.

Ankaragücü maçının yıldızı oldu

Siyah-beyazlıların dün kazandığı Ankaragücü karşılaşmasında belki de bu sezonun en iyi performansını ortaya koyan Loris Karius, Başkent ekibinin forvetlerine geçit vermedi. Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda çok kötü bir futbol oynamasına karşın takımın ayakta kalan en önemli ismi olan Karius, kalesinde devleşirken ikinci yarıda da performansını sürdürdü. 75. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı penaltı atışında Boyd'un gol atmasına izin vermeyen Karius, penaltının tekrar edilmesi sonrasında Sacko'ya engel olamadı. Ankaragücü, dün Akşam Beşiktaş kalesine 15 şut çekerken bu şutların 8'i isabetli oldu. Penaltı atışı haricinde maçta hatası olmayan Karius, tam 7 tehlikeli pozisyonda kalesinde gole izin vermedi. Beşiktaş taraftarı da, kötü performans gösterdiğinde eleştirdiği Loris Karius'u dünkü maçın ardından uzun süre alkışlayarak tezahüratta bulundu.