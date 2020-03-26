Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Uzaktan eğitimle ilgili bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Kariyer planlamalarını da uzaktan sürdüreceğiz” dedi.

Gökkuşağı Koleji uzak eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Uzaktan eğitimle ilgili şimdiye kadar bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Gayretli, “Kariyer planlamalarını da uzaktan sürdüreceğiz. Teknik altyapımız buna hazır” dedi.

“Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz”

Öğrencilerini geleceğe hazırlamaya ara vermediklerini belirten Gayretli, “Onların psikolojisini ve motivasyonlarını güçlü tutmak zorundayız. LGS'de ve YKS'deher ihtimali göz önünde bulundurarak planlama yapıyoruz. Sesli ve görsel konu anlatımlarının dışında, eğlenceli içeriklerle de süreci destekliyoruz” diye konuştu.

“Eğlenceli eğitimlere onları da katın”

Aile büyükleriyle yaşayan öğrencilere ise Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli tavsiyelerde bulundu. Eğitim planlamalarının içerisinde yer alan eğlenceli içeriklerin aile büyükleri ile beraber gerçekleştirilebileceğini belirten Şule Gayretli, “COVID-19 salgınından en çok etkilenenler arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız bulunuyor. Sosyalleşmelerini sağlamak için aile büyükleriyle birlikte yaşayan öğrencilerimize, eğlenceli içerikleri onlarla birlikte gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. Eğlenceli eğitimlere onları da katabiliriz. Moral ve motivasyonlarını kaybetmelerine izin vermeden en büyük desteği aile içerisinden sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

“En çok kaynaşacağımız dönem”

Süreç boyunca Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm uyarıların dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Şule Gayretli, “Evde kalmamız gerekiyor. Bugünlerde her şeyimizi eve sığdırmak zorundayız. Eğitimimizi, işimizi, sosyal hayatımızı bir çatı altında tutuyoruz. Aile bireyleriyle en çok kaynaşacağımız bir dönemin de içerisindeyiz. En çok fayda sağlayacak şekilde birliktelikler gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.