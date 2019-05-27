Kariyer yolculuklarını planlamak isteyen genç yetenekler buluştu

Mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlık ulaştırma misyonuyla faaliyet gösteren Danone Türkiye'nin yöneticileri ile kariyer yolculuğunu tasarlamak isteyen 15 farklı üniversiteden 34 genç yetenek Danone Camp etkinliğinde bir araya geldi.

Toptalent.co üzerinden Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerinden alınan başvurular doğrultusunda 3 bin 39 kişi arasından seçilen 120 kişiyle önce vaka çalışması ve video mülakatları gerçekleştirildi. Yapılan elemeler sonucunda belirlenen 34 genç yetenek, 9 Mayıs'ta düzenlenen Danone Camp etkinliğine katılmaya hak kazandı.

Yöneticiler departmanların işleyişi hakkında bilgi verdi

Üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan 34 öğrencinin marka ekipleriyle buluştuğu etkinlikte; satış, insan kaynakları, pazarlama, finans ve operasyon birimlerinin yöneticileri, bölümlerinin işleyişi hakkında bilgi verdi. Kariyer yolculuklarının henüz başındaki öğrenciler; departmanlar, iş süreçleri ve bölümlerin şirkete sunduğu katkıların yanı sıra yöneticilerin deneyimlerini ve tavsiyelerini dinledi.

“Danone'de İnovasyon ve Teknoloji Trendleri” konulu panelin ardından, Makers Tükiye'den Ongun Tan, “Anlam Odaklı İnovasyon Çağında Çevik Öğrenme” başlıklı konuşmasıyla tecrübelerini paylaştı, genç yeteneklere ilham verdi. Ardından düzenlenen “İnovasyon ve Girişimcilik Workshop”u ile de katılımcılar, edindikleri bilgileri kullanma fırsatı yakalarken gruplar halinde teknolojik ürünler icat etti.