Karla mücadele için 500 kişilik ekip görevlendirildi

İstanbul'da karla mücadele için Kağıthane Belediyesi 500 kişilik ekip görevlendirdi.

Kış aylarının gelmesiyle Kağıthane'de beklenen kar yağışına karşı tüm tedbirler alındı. Görevlendirilen 500 kişilik ekip, ilçenin 19 mahallesinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı mücadele edecek. Kar yağışının yoğun olması halinde mücadele, Kağıthane Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinesinde sürdürülecek.

Kağıthane Belediyesi kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için sahadaki ekipman sayısını da artırdı. Belediyeye bağlı 25 kamyon, 25 kepçe ve 6 tuzlama aracı sahada 24 saat boyunca görev yapacak. Belediye yolda oluşabilecek buzlanmaların önüne geçmek için de 5 bin toz tuz stokladı.

Yola çıkacak vatandaşlara toplu taşıma kullanmalarını öneren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, özel aracıyla çıkacak olanların ise mutlaka kar lastiği takmaları gerektiğini belirtti.

Acil Durum Eylem Planını paylaşan Başkan Öztekin, "Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde koordine ettiğimiz ekiplerin önceliği; hastalık, doğum, ölüm vakalarının yaşandığı sokaklar olacak. Kar yağışı ile birlikte yoğun şekilde hissedilen soğuklardan etkilenmemeleri için evsiz vatandaşlarımız, çevredeki otellere yerleştirilecek. Evsiz vatandaşlarımıza belediyemizin aş evinden sıcak yemek servisi yapılacak. Kıyafet ve banyo ihtiyaçları giderilecek. Acil durumlar için vatandaşlarımız belediyemizin 444 23 00 numaralı çağrı merkezini arayarak sokağında kar temizleme talebinde bulunabilirler" dedi.

Can dostlar unutulmadı

Belediye ekipleri ilçedeki 250 farklı besleme noktasına kedi ve köpek mamaları bıraktı. Ağaçların yoğun olduğu bölgelere ise kuşlar için yemler konuldu. Yanı sıra hayvanseverlere kedi evleri ve kapılarının önlerine bırakmaları için kedi-köpek maması ve yem kapları dağıtıldı.