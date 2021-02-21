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Karlar altındaki Aydos ormanında kartpostallık görüntüler

İstanbul’da kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giyen Aydos ormanında kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giyen Aydos ormanında kartpostallık görüntüler oluştu. Karlar altındaki orman havadan görüntülendi.


Geçen hafta yoğun kar yağışı etkisi altında kalan İstanbul beyaz gelinliğiyle doyumsuz manzaralar oluşturdu. Anadolu yakasının yüksek rakımlı noktalarından olan Aydos ormanında oluşan manzaralar izleyenleri etkiledi. Beyaz gelinliğini giyen Aydos ormanı drone ile havadan görüntülendi.

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