Karlı havada yüzü aşkın sokak köpeğini besliyor

Hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki Muharrem Çağlak, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için harekete geçti. Duyarlı hayvansever, hafta sonunun ardından dün de etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan köpekleri besledi. Çok sayıda köpeğe su ve mama bırakan hayvansever, tüm vatandaşların hayvanlara karşı duyarlı davranması gerektiğini söyledi.

“İnsanlar 3-4 ay seviyorlar sonra ormanlara terk ediyorlar”

Karlı havada aç kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen 48 yaşındaki Muharrem Çağlak, “Köpekleri besledim, 2 günde bir geliyoruz. 100 tanenin üstünde köpek var. Karda yağdı, zor oluyor. Pandemi dolayısıyla ormanlara çok köpek terk edildi. İnsanlar 3-4 ay seviyorlar sonra ormanlara terk ediyorlar. Yemek bulmak sıkıntı, elimizde varsa onlarla idare ediyoruz. Bir kaç arkadaşımız daha var, besliyoruz. Mama getirdik, sularını doldurdum. Beslemek gerekiyor” dedi.