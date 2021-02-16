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Karlı yolda kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

İstanbul Başakşehir’de etkili olan kar yağışı sonrası bir halk otobüsünün süratle sağa sola kayması korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul Başakşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası bir halk otobüsünün süratle sağa sola kayması korku dolu anlar yaşattı. Bir başka olayda ise kar küreme aracı hızla kayarak önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, Başakşehir Fenertepe'de yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde içerisinde yolcuların da bulunduğu İETT'ye bağlı halk otobüsünün süratle sağa ve sola doğru kaydığı görüldü. Kayan halk otobüsü şoförün dikkati sayesinde bir süre kaydıktan sonra yol üzerinde durdu. O esnada ise yolcular büyük korku yaşadı. Öte yandan dehşete düşüren bir başka olayda ise kar temizleme aracının hızla kayarak önünde bulunan araçlara çarptığı görüldü. Her iki olayda da yaralanan olmazken araçlara maddi hasar yaşandı. Esenyurt'ta lüks bir otomobil ise aşağı doğru giderken kayarak ters döndü. Ters dönen otomobil yine kayarak doğru yöne döndü.


Yaşanan olaylar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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