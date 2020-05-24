Karlsruher SC - Bochum maçında gol sesi yok

Almanya Bundesliga 2'nin 27. haftasında Karlsruher SC, sahasında Bochum ile golsüz berabere kaldı.

Ligde düşme potasında yer alan Karlsruher, Wildparkstadion Stadyumu'nda orta sıralarda bulunan Bochum'u konuk etti. Korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda iki takım eşitliği değiştirmek için uğraşsa da mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonuçla Bochum aldığı bir puanla 12. sıradaki yerini korurken, Karlsruher 28 puanla 16. sırada kaldı.