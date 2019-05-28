Karma Resim Sergisi, ziyarete açıldı

Hülya Songür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan Karma Resim Sergisi, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı.

20'den fazla eserin yer aldığı serginin açılışına Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de eşi Aytaç Elif Demir ve çocukları ile birlikte katıldı. Eğitmen Nihan Özer'den bilgi alarak resimleri inceleyen Kaymakam Demir, çocuklara da başarılar diledi. Sergi ile ilgili bilgi veren eğitmen, 9-15 yaş arasındaki çocukların 20'den fazla tablo ile sergiye katıldığını belirterek resimler arasında yer alan 3 eserin, yarışmalarda dereceye girdiğini söyledi. Çocukların 1 yıllık emeğinin sonucu olan sergi, 1 hafta boyunca Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.