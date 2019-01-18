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Karne alan 3 öğrenciye otomobil çarptı

Esenyurt’ta bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 3 öğrenciye çarparak yol kenarına uçtu.

Esenyurt'ta bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 3 öğrenciye çarparak yol kenarına uçtu. Aracın çarptığı 3 öğrenci yaralandı.


Kaza, Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 3 lise öğrencisine çarparak yol kenarına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralı lise öğrencileri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayı gören bir başka öğrenci yaşananları anlatırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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