Karne şenliğinde 'Kurbağa Prens' zamanı

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Çocuk Şenliği” kapsamında Uygur Çocuk Tiyatrosu, Grimm Kardeşler'in yazdığı, “Kurbağa Prens” isimli ünlü masalını sahneledi.

Can Doğan'ın yönettiği müzikli danslı oyunda, eğlenirken öğrenen minikler keyifli vakit geçirdi. Oyunda, sarayda yaşayan güzel ama biraz huysuz bir prensesin öyküsüne yer verildi. Dostluk, sevgi, dürüstlük nedir, mutlu olma yolunda ne derece önemlidir sorularına yanıt arandı. Kral babasının prensese aile yadigârı, sihirli bir top hediye etmesiyle yaşanan öyküyü minik izleyiciler büyük bir ilgiyle izledi. Oyun bitiminde çocuklar için maskotlar, palyaçolar, sevilen masal kahramanları eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlendi.