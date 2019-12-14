Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri yoğun ilgi ile başladı

Esenyurt Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri Beylikdüzü etkinlik alanında başladı. Düzenlenen tanıtım günlerinde kültürel öge ve yöresel etkinliklerin tanıtıldığı iki büyük çadır kuruldu. 5 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte vatandaşlar çadırları gezerek yöresel ürünleri hem tadacak hem de satın alacak. Öte yandan tanıtım günleri için alana gelen vatandaşlar düzenlenecek halk oyunları gösterileri ile doyasıya eğlenecek.

“Burada Iğdır'ımı temsil etmekten gurur duyuyorum”

Iğdır'dan tanıtım günleri için gelen Raciye Cengiz, “Ben Iğdırlıyım. Burada Iğdır'ımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Kars, Iğdır, Ardahan yöresel ürünlerimizi tanıtmak için buradayız. Şuan kaşarın kilosu 45 TL satışlar çok iyi memnunuz ama daha iyi olsun diye çabalıyoruz. Ardahan'ın çeçil peynirini tatmak için Iğdır'ımızın patlıcan reçelini tatmak için herkes gelsin bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Donmuş kaz Kars'ın özel lezzetlerinden biridir”

Donmuş kazı İstanbullulara tanıtmak için bin 700 kilometre yoldan getirdiğini Furkan Baran Yardımel, “Donmuş kaz Kars'ın özel lezzetlerinden biridir. Kars'taki annelerimizin temizleyip kurutup tuzladığı halde gelmiş bu lezzeti İstanbul'a tanıtmak için bin 700 kilometre yol geldik. Kars'ın en meşhur lezzeti kaz ve kaşarıdır. Kilosu 100 TL'den başlıyor. İstanbullularda bu lezzeti tatsınlar istiyoruz. İndirim yaptığımızda müşterinin hoşuna gidiyor” diye konuştu.

“Cağ kebabını gördükten sonra kazı unutuyorlar”

31 yıldır Cağ kebabı yaptığını bu lezzeti İstanbullularla buluşturmak istediğini belirten Özcab Bal, “Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günleri olduğu için özellikle kaza geliyorlar. Cağ kebabını gördükten sonra kazı unutuyorlar. Cağ kebabı kazı bastırıyor. Daha çok talep görüyor. Bu kültürü daha iyi biliyorlar. Kazı unuttular artık” dedi.