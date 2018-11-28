Kartal 10 eksikle Norveç deplasmanında

maçında Sarpsborg'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 10 eksikle Norveç'e gidiyor. Siyah-beyazlılarda 7 sakat, 1 kadro dışı, 2 de listede yer almayan oyuncu var.

maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, tam 10 eksikle deplasmana gidiyor. Siyah-beyazlılarda UEFA listesinde isimleri yer almayan Atiba Hutchinson ile formda golcü Güven Yalçın ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın yanı sıra tam 7 sakat var. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma, Sarpsborg karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Grupta son sırada

Grupta 4 maç sonunda 4 puan toplayan Beşiktaş, son sırada yer alıyor. Lider Genk'in 3 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılarda hedef Sarpsborg ve Malmö maçlarını kazanarak bir üst tura yükselmek. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Sarpsborg'u 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Şenol Güneş'in öğrencileri, ardından çıktıkları Malmö ve Genk maçlarından mağlubiyetle ayrılmıştı. Son Genk karşılaşmasında ise deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Sarpsborg önünde kazanarak ilk 2 sıra için avantaj sağlamak istiyor.

Yarın TSİ 23.00'te oynanacak olan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

Beşiktaş'ın Sarpsborg maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz."