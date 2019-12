Kartal %100 Ekolojik Pazar 10 ya??nda

y?l?n? birbirinden ?e?itli etkinliklerle kutlad?

Anadolu Yakas?'n?n ilk, ?stanbul'un ikinci ekolojik pazar? olma ?zelli?i ta??yan, sa?l?kl? bir al??veri? ve ?ekim merkezi olarak tasarlanan Ekolojik Pazar'da, meyve ve sebzelerin yan? s?ra, pamuk, makarna, ekmek, bakliyat, ?ampuan, temizlik ve tekstilden olu?an bir?ok ekolojik ?r?n bulunuyor. Yaln?zca sertifikal? ?r?nlerin sat?ld??? ve geni? ?r?n yelpazesine sahip olan pazar, ?stanbullulara sa?l?kl? al??veri? imkan? sunuyor. Pazar alan? ayr?ca; ekoloji konulu toplant?lara, ya?am at?lyelerine, sanat etkinliklerine ve konserlere de ev sahipli?i yap?yor.

Kartal %100 Ekolojik Pazar, ekolojik ?r?n al??veri?inin yan? s?ra ekolojik ya?am?n farkl? alanlar?nda ?e?itli etkinliklere kat?l?m olana?? da sa?l?yor. Pazar?n m?davimleri, sabah?n erken saatlerinden itibaren hem al??veri? ediyor hem de pazarda ger?ekle?en etkinliklere, s?yle?ilere kat?l?yorlar. Bug?ne kadar d?zenlenen ?bez ?anta dikim? at?lyesi, ?ger?ek temizlik? at?lyesi, ?takas-arma?an ?enli?i?, ?gel oyna ?ocuk at?lyesi?, ?ekolojik kitap ?enli?i?, konserler, performanslar, pazar? k?lt?rel ve sosyal anlamda da zenginle?tirdi; ?al??-veri?? mekan? olman?n ?tesine ta??d?.

Kuruldu?undan bu yana organik tar?m sekt?r?n?n ?nc? giri?imlerinden olan Kartal %100 Ekolojik Pazar, bug?ne kadar organik s?t t?revi ?r?nlerin, istiridye mantar?n?n, elma pekmezinin, baklavan?n, ket?ab?n, helvan?n, lokumun, hurman?n, ezmelerin, yufkan?n ve daha bir?ok ?r?n?n ilk defa piyasaya sunuldu?u yer oldu. Yeni ?reticiler veya mevcut ?reticilerin yeni ?r?nleri ile daha da zenginle?ti.

Sertifikal? organik ?r?nleriyle Kartall?lar?n yan? s?ra, ?stanbul'un de?i?ik semtlerinden sa?l?kl? ya?am tutkunlar?n?n vazge?ilmez adreslerinden biri olan Ekolojik Pazarda Zehirsiz Sofralar, ?ocuk Oyun At?lyesi, Mum Yap?m? At?lye etkinlikleri ger?ekle?tirildi.

Ekolojik tar?m, insana ve ?evreye dost ?retim sistemlerini i?eren bir tar?m ?ekli oldu?u i?in sentetik kimyasal ila?lar, hormonlar ve kimyasal g?brelerin kullan?lmad???, s?rd?r?lebilir tek y?ntem. Ekolojik tar?mla ?retilen ?r?nlerde GDO kesinlikle yasak. Sadece organik sertifikal? ?r?nlerin sat?ld??? %100 Ekolojik Pazarlar, b?ylece ekolojik tar?m?n yayg?nla?mas?yla birlikte, gelecek ku?aklar i?in daha ya?anabilir bir d?nya ve sa?l?kl? bir toplum yolunda d?n???me hizmet ediyor.

Kartal Belediye Ba?kan? G?khan Y?ksel konuya ili?kin yapt??? a??klamada, ?Ekolojik Pazar?m?z?n 10. y?l?n? kutluyoruz. Bundan on y?l ?nce 2009 y?l?nda bir ?nceki d?nem belediye ba?kan?m?z ve Bu?day Derne?i ile beraber bir yolculuk ba?lad?. O d?nem Bu?day Derne?inin ba?kan? Victor da bu i?in i?erisindeydi ?nc?lerindendi ve bu gelene?i biz de devam ettiriyoruz. Ekolojik pazar?m?z?n daha iyi ?artlarda hizmet verebilmesi i?in hem ?reticilerle hem t?keticilerle i? birli?i i?erisinde olmaya ?al???yoruz. Bu ekolojik pazar Anadolu yakas?nda ilk ekolojik pazar, ?stanbul'da da ikinci ekolojik pazar bu ?zelli?ini korumaya ?al???yoruz, b?y?tmeye ?al???yoruz. Hem ?ocuklara hem gen?lere hem de sa?l?k beslenmek isteyen insanlara iyi bir hizmet ortam? sa?lamaya ?al???yoruz tabi bunda ?reticilerin eme?i ?ok b?y?k, belediyemizde g?revli olan arkada?lar?m?z?n katk?s? b?y?k onlara ?ok te?ekk?r ediyorum. Kartal Ekolojik Pazar? ?stanbul'da marka olmaya devam edecek? ?eklinde konu?tu.