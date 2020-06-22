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Kartal açıklarında arıza yapan teknede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Kartal açıklarında arıza yapan teknede bulunan 3’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Kartal açıklarında arıza yapan teknede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı. Tekne de Pendik Marina'ya çekildi.



Kartal açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve polis ekiplerinden yardım istendi. Ekipler teknenin bulunduğu noktaya gelerek 3'ü çocuk 5 kişiyi Kıyı Emniyetine bağlı bota alınarak kurtardı. Arıza yapan tekne ise, Kıyı Emniyetinin botuna yedeklenerek Pendik Marina'ya çekildi.

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