Kartal Başkan Adayı Taşyürek, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Beşir Akınal Huzurevi ve Yakacık Spor Kulübü ziyaretlerinde bulundu. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Taşyürek, yaya yolu isteklerini göreve geldikleri takdirde kısa süre içinde çözeceklerini ifade etti.

Kartal ilçesinde bulunan İstanbul Anadolu Yakası 1. Bölge Müdürlüğü Kartal ve Pendik Posta Dağıtım Merkezi'ni ziyaret eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal, Bölge Müdürü Emin Sipahi ve Posta Dağıtım Merkezi çalışanları ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası 3 nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Derim ile bir araya geldi. Akabinde Dr. Beşir Akınal Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevindeki sakinler ile görevli personelle görüştü. Huzurevi sakinlerinin sıkıntılarını ve isteklerini dinledi, not aldı. Görüşmenin ardından Taşyürek, “Yapacağımız çevre düzenlemesi ile burayı daha güzel bir hale getireceğiz. Sahilde yapılmasını istediğiniz yaya yolunu da en kısa zamanda yapacağız” dedi.

Yakacık Spor Kulübü'nü ziyaret eti, yöneticilerle ve sporcularla görüştü

Huzurevi ziyaretinin ardından Yakacık Spor Kulübü'nü ziyaret eden Ebubekir Taşyürek, burada alt yapıda bulunan sporcular ve velileri ile görüştü. Kulüp Başkanı Süleyman Tohumcu ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Avcı başta olmak üzere yöneticilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Kulüp Başkanı Süleyman Tohumcu'nun kulübün bulunduğu bölgenin Belediye olarak iyileştirilmesini, çocuklar ve gençler için spor tesisleri inşa edilmesi talebini not aldı.

"Belediye olarak tüm yardımları yapacağız"

Tüm talepleri dinledikten sonra konuşan Ebubekir Taşyürek, “Özellikle uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede sporun yeri çok önemli. Bu konuda inşallah 31 Mart seçimleri sonrasında Belediye olarak elimizden gelen tüm yardımları yapacağız. Çocuklar spor ile ayrıca ahlaken de terbiye görüyor. Sadece Yakacık mahallemizde değil, tüm mahallelerimizde spor tesisleri olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerekli yerlere spor tesisi inşası için planlarımız hazır” dedi.