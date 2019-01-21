Kartal Belediye Başkan Yardımıcısı Feyyaz Kaynak'ın acı günü

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Feyyaz Kaynak'ın babası Cengiz Kaynak, Maltepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cengiz Kaynak'ın cenazesine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Av. Hüsnü Yeşilyurt, Mustafa Fehmi Okay, Nuran Keriş, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Gülcemal Fidan, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Belediyesi çalışanları ve Kaynak ailesinin yakınları katıldı.

Cengiz Kaynak, bir süredir tedavi gördüğü hastanede iken hayatını kaybetmişti. Cengiz Kaynak'ın cenazesi, ikindi vakti Maltepe Merkez Camii'ne getirildi. Burada Cengiz Kaynak'ın sevenleri ve yakınları başta Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Feyyaz Kaynak olmak üzere, Kaynak ailesinin üyelerine taziyelerini iletti. Cengiz Kaynak'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.