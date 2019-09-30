Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kentsel tasarım konferansında konuştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda düzenlenen Kartal Belediyesi'nin 'kentsel tasarım' konulu konferansında, Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ve eğitimcilerinin sorularını yanıtladı.

Konferansta Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere ve eğitimcilere, Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüm planları hakkında bilgi verildi. Ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konferansa katılan öğrencilere ve eğitimcilere hitaben bir konuşma yaptı ve Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüm planlarına dair soruları yanıtladı.

"Merkez planları ‘Yeni Kartal' demek"

Kartal'ın merkez planları üzerinde geniş kapsamlı etütler yaptıklarını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal'ın merkez planları, hepimizi ilgilendirdiği kadar Kartal'ın geleceğini de ilgilendiriyor. Merkez planları aslında ‘Yeni Kartal' demek. Batı Kartal ve Doğu Kartal diye adlandırdığımız kısmın büyük bir parçası olan Merkez planları kapsamında kalan bölge, ağırlık olarak 5 mahallemizi ilgilendiriyor. Ama özellikle orada yer alan 3 mahallemizde uzun yıllardır yatırım yapamadık. Oranın kreş, park, spor kompleksi ve hastane ihtiyacını çözemedik. Merkez planlarını yaparken, Kartal'ın 50-100 yılını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Planda ince detaylar üzerinde son çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda, 'acaba 50 yıl sonra bu yolların büyüklüğü ihtiyacı karşılar mı' gibi soruların cevaplarını ayrıntılandırıyoruz." diye konuştu.

"Sporu, sanatı ve kültürü, uyuşturucu ile mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz"

Hem Kartal'ın hem de İstanbul'un en önemli sorunlarından birinin uyuşturucu ile mücadele olduğunu kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal'ın gençlerine ve çocuklarına söz veriyorum. Kartal'da sporda tesisleşeceğiz, yeni parklar yaparken spor alanı da oluşturacağız. Yarının milli sporcularını yetiştireceğimiz bir spor kültürünü Kartal'da arttırmayı hedef koymuştuk. Çünkü sadece Kartal'da değil, İstanbul'da da derinden yaşanan bir sorun, uyuşturucu. Onunla mücadele etmenin yolu, çocuğa ceza vererek değil; onların enerjilerini atacağı spor alanları, kültür sanat faaliyetleri ve ruhu olan, yaşayan bir kenti oluşturduğumuzda, onları daha çok bu alanlara yönlendirdiğimizde, bunu en aza indirmek için çaba sarf etmiş olacağız. Sporu, sanatı ve kültürü, uyuşturucu ile mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının ardından İFBM Okulları tarafından düzenlenen Kuşağın Birleşmesi adlı sosyal sorumluluk projesine katılmak üzere konferanstan ayrıldı.