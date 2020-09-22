Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den Cevizli'ye ‘Yağmur Suyu Kanalı' müjdesi

Kartal Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı yeni projelerle ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, teknik ekipten bilgi alarak devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp ilçe halkının kullanımına sunulması talimatını verdi.

Ziyaretler kapsamında Başkan Gökhan Yüksel'e Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ile teknik ekip eşlik etti. İlk olarak Cevizli Mahallesi'ne giderek devam eden asfaltlama çalışmalarını inceleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iş yerini su bastığı için mağdur olduğunu söyleyen esnafa çalışmalarla ilgili bilgi vererek, yağmurlu havalarda oluşan su baskınlarını önlemek için İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ile işbirliği içinde yeni yağmur suyu kanal projesini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Başkan Gökhan Yüksel'in ikinci durağı ise Atalar Spor Kompleksi oldu. Teknik ekipten çalışmaların gidişatı ile alakalı bilgi alan Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı açıklamada Kartal Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek, halı sahanın yanı sıra; yürüyüş ve koşu pistinin, çocuk parkının ve kafenin yer alacağı spor kompleksini, kısa bir süre içinde bitirmeyi ve vatandaşların kullanımına sunmayı amaçladıklarını belirtti. Öte yandan Başkan Yüksel, Atalar Spor Kompleksi'ni ziyaret ettiği sırada, tesisin tamamlanan halı sahasının tadını çıkartarak top oynayan çocukların yoğun ısrarını geri çevirmedi ve oyunlarına ortak oldu. Minikler oyunun sonunda mahallelerine böyle bir kompleksi kazandırdığı için Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel proje ziyaretleri kapsamında son olarak Yalı Mahallesi'ne geçerek yapımı son aşamaya ulaşan kreş inşaatını inceledi. Bir kamu kurumu olarak sahip oldukları kreş sayısı bakımından İstanbul ilçeleri içerisinde birinci olduklarını dile getiren Başkan Gökhan Yüksel, okul öncesi eğitimi çok önemsediklerini ve Kartal'daki kreş sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.