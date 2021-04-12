Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den, Ramazan mesajı

Başkan Yüksel mesajında, "Paylaşımın, bereketin, bolluğun, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz.

Dünyayı ve ülkemizi saran pandemiye karşı topyekûn bir mücadele içerisinde, darda olan komşularımızın yanında olurken, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve şükretmek daha büyük bir anlam kazandı. Birlik ve beraberlik duygularımızın yükseldiği bu dönemde paylaşma ve dayanışma konusundaki hassasiyetimiz de aynı oranda artmakta.

Bu yıl mübarek Ramazan ayında; belki büyük iftar sofralarında hep birlikte olamayacağız; ama gönüllerimizdeki sevgi, aramızdaki dayanışma ve sabır ile sağlıklı günlerde buluşacağımıza olan inancımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz.

Bizler, çağımızın imkânlarını kullanarak, Ramazan ayı boyunca siz değerli komşularımız ile sosyal medya ortamında daha fazla bir araya geleceğiz. Her komşumuz, Ramazan ayına özel hazırladığımız geleneksel etkinliklerimize mecralarımız üzerinden erişebilecek.

Tüm iyi temennilerim ile komşularımızı en içten duygularımla selamlıyor, mübarek Ramazan ayının büyük ailemiz Kartal'a, ülkemize ve dünyaya her şeyden önce sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini; hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.