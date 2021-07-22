Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Başbağlar'da şehit edilen 33 vatandaşın kabrini ziyaret etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'a bağlı Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde teröristlerin şehit ettiği 33 vatandaşın kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Erzincan'da bir dizi ziyarette bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'a bağlı Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde şehit edilen 33 vatandaşın kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti. Ziyarette Başkan Yüksel'e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan da eşlik etti. İlk olarak Başbağlar Müze ve Kültür Evi'ni ziyaret eden Yüksel'e katliamdan yaralı olarak kurtulan, aynı zamanda katliamın tek tanığı olan köy muhtarı Ali Akarpınar yaşananları anlattı. Köy muhtarı Ali Akarpınar, 5 Temmuz anma günü dışında köylerini ziyaret etmesinden dolayı Başkan Yüksel'e teşekkür etti.

28 yıl geçmesine rağmen katliamın acısının hala dinmediğini ifade eden Başkan Yüksel, "Temmuz ayı acıları hala taze, 28 yıl geçmesine rağmen kabukları kurumayan acılar. Tüm acılarımız ortak, amacımız kardeşliğimizin pekişmesi. Acının tarafı olmaz. Acılarımız da, sevinçlerimiz de ortak değerimiz, çünkü Erzincan kardeşliğin şehri" dedi.

Başkan Yüksel, Müze ve Kültür Evi ziyaretçi defterine de şunları yazdı:

"Bugün ziyaretinde bulunduğum Başbağlar köyünde ülke tarihimizin en acı olaylarından biri yaşanmıştı. Her zaman bu acıyı andığımızda söylediğimiz gibi 2 Temmuz Sivas Madımak'ta yandık, 5 Temmuz Erzincan Başbağlar'da vurulduk...! Bu oyunları bozmak için bu acıları hissedip kardeşlik tohumlarını yeşertmeye devam etmeliyiz. Bu ülke hepimizin. Kısacası çok büyük oyunlar oynandı ülkemizde. Kardeşi kardeşe düşürdüler. Öyle tarifsiz acılar yaşattılar ki kardeş kavgası devam etsin, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diyerek ölümler yaşattılar insanlığa. Bu oyunları bozmak için bu acıları hissedip kardeşlik tohumlarını yeşertmeye devam etmeliyiz. Bu ülke hepimizin, paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Kardeşliğimizi devam ettirebilmek için birbirimizi sevmeye devam etmeliyiz ama en önemlisi çok çalışmaya devam etmeliyiz. Bir hemşehriniz olarak yaşadığınız acıyı derinden yaşıyor ve hissediyorum. Sorumluluğum gereği yanınızda olmaya, kardeşliğimizi büyütmek için daha çok çalışmaya devam edeceğim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle birbirimizi sevmeye ve vatanını çok seven en çok çalışandır ilkesiyle çok çalışmaya devam edeceğiz."

Müze ziyareti sonrası Başbağlar Şehitlik Anıtı'nı ziyaret edip saygı duruşunda bulan Yüksel, Başbağlar Şehitliği'ne geçerek en genci 13, en yaşlısı 74 yaşında olan 33 şehidin mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitlik çıkışı Başbağlar katliamında babası ve yakınlarını kaybeden Cabbar Özdemir isimli köy sakini ile karşılaşan Başkan Yüksel, Başbağlarlı miniklerin yazdığı mektubu okurken duygusal anlar yaşadı. Yüksel, parkı yapacağını ve açılışı mektubu gönderen miniklerle beraber gerçekleştireceğini ifade etti.

Ziyaretinde köyün ileri gelenleri ve sakinleri ile bayramlaşan Başkan Yüksel, Muhtar Ali Akarpınar'dan köyün sorunlarını dinleyip, tören alanında kullanılmak üzere branda ve çocuklar için park yapma sözü vererek çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti. Eski dernek başkanı Şerif Gül, Başkan Yüksel'e ziyaretinden dolayı günün anısına Türk bayrağı gravürlü saat hediye etti.