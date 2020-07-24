Kartal Belediye Başkanı Yüksel: “Lozan, Cumhuriyetimizin kuruluş belgesidir”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi olan Lozan Barış Antlaşması'yla ilgili mesajında, “Yaşadığımız toprakları “vatan” yapmak için mücadele etmiş başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kıymetli siyaset adamı İsmet İnönü ve başkanlığındaki heyet ile Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Lozan Barış Antlaşması'yla ilgili mesajında, "Lozan Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından emperyalist güçlerin boyunduruğu altına girmeyi reddeden; kendi kaderine hükmetmek için Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren bir milletin, siyasi ve diplomatik başarısını tahsis etmiştir. Mondros ve Sevr ile kuşatılan bir milletin “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” iradesine sahip bir önderin Samsun'da yaktığı meşaleye ateş olmaya karar vermesiyle başlayan ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırılan, milletimizin; inanç, cesaret, azim ve fedakârlıklarla elde ettiği zaferi tescil edilmesidir" dedi. Yüksel, "Büyük Kurtuluş Mücadelemizin son noktası olan Lozan Antlaşması'nın 97. yılında üzerinde yaşadığımız toprakları “vatan” yapmak için mücadele etmiş başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kıymetli siyaset adamı İsmet İnönü ve başkanlığındaki heyet ile Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.