Kartal Belediye Meclisi'nden kadına yönelik şiddete karşı anlamlı mesaj

Kartal Belediye Meclisi 8'inci dönem 3. toplantı yılı Kasım ayı 2'inci oturumu gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen oturuma, Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ve Meclis Üyeleri katılırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve çok sayıda basın mensubu da oturumu takip edenler arasında yer aldı. Toplantıya katılan Meclis Üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesi ‘mor renkteki maskeleri ve kurdeleleri' takarak örnek olacak bir harekete imza attı.

“Kadın ve çocuk dostu bir kent oluşturma gayretindeyiz”

Toplantıyı yöneten Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, kadın ve çocuk dostu bir kent oluşturma gayretinde olduklarını kaydederek; “Hep birlikte kadına şiddete dur diyoruz. Biz kadınlar, yaşam kalitemizi v haklarımızı savunmakta son derece kararlıyız. İşimize, ekmeğimize, haklarımıza ve birbirimize sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Oturumunda devamında gündem dışı söz almak isteyen Meclis Üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi. Toplantının sonunda ise, Meclis gündemine geçilerek, gündemde olan maddeler oylandı.