Kartal Belediyesi, 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'na katıldı

Hem kurumsal hem de ilçe genelinde “Enerji Verimliliği” prensiplerine uygun çalışmalara hayat veren Kartal Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen, 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'na katıldı.

Toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılmasına yönelik düzenlenen 10. Enerji Verimliliği Forumu'nda Kartal Belediyesini; Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakleri Müdürlüğü, Bina Yönetim Şefliği Mekatronik Mühendisi Hakan Adem Doğan temsil etti.

Forumda Kartal Belediyesinin Çalışmaları Anlatıldı

Enerji verimliliği konusunun tüm yönleriyle ele alındığı forumda; enerji verimliliği piyasasının gelişimi için atılacak adımlar, ulaşımda enerji verimliliği, enerji verimliliğinin finansmanı için model çalışmalar gibi birçok konuya değinildi. Ayrıca dünyadaki teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi ve sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgiler verildi. Foruma katılan Mekatronik Mühendisi Hakan Adem Doğan, Kartal Belediyesince tamamlanmış ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde yapılması planlanan enerji verimliliği çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.