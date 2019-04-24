Kartal Belediyesi, 15. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı'nda temsil edildi

'si düzenlenen Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri Ve Atık Yönetimi Fuarı'na katıldı.

Daha iyi bir gelecek için çevre ve geri dönüşüm konusunda ödüllü projeler üreten Kartal Belediyesini fuarda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars temsil etti. Çevre kirliliklerinin kaynağında önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Dilek Kars, Kartal Belediyesinin başarılı çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 15. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı'nda Kartal Belediyesi ile işbirliğinde bulunan paydaş firma ve kuruluşların yanı sıra; Engelli Aileleri Destekleme Derneği ile birlikte hazırlanan tanıtım standı, ziyarete açıldı. Stantta ziyaretçiler hem atık ürünlerin geri kazanımı hem de geri dönüşümle ilgili bilgiler aldı. Ayrıca ziyaretçiler, kurulan stantta atık tekstil ürünlerinden; yastık, bez torba, oyuncak bez bebek ve lale gibi materyalleri yapmayı öğrendi.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, ''Sanayide sıcak suya ihtiyaç vardır, buhar ve sıcak su tekstil firmalarında en önemli proseslerdir, bunun için devasa kazanlar gereklidir, bu kazanlar fabrikanın ihtiyacı olan sıcak su ve buhar için çeşitli yakıtları yakarak ihtiyacı karşılar, bu da doğaya kirli gazların atılmasına neden olur” dedi.

“Daha yaşanabilir bir dünya için kirliliğin kaynağında önlenmesi gerek”

Tekstil firmalarında kullanılan kimyasalların doğada çözünür olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Kars, ”Bütün canlıların en önemli varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasının sağlanması için kirliliğin henüz kaynağında önlenmesi gerekir. Temiz üretim teknolojilerin kullanılması, meydana gelen her türlü emisyon, deşarj ve atıkların oluşumunu başlangıç kaynağında azaltan ve geri kazanımını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması, herhangi bir ürünün, üretim aşamasında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanarak imal edilmesi gereklidir” diye konuştu.