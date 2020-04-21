Kartal Belediyesi, 23 Nisan Resim ve Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Kartal Belediyesi'nin; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği; ancak Korona virüs salgını nedeniyle çocukların internet üzerinden katıldığı ‘Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nın sonuçları, açıklandı.

Yarışmanın “resim" kategorisinde yaşları 4 ila 15 arasında değişen ve 3 farklı kategoride değerlendirilen çocuklardan toplam 384 eser ile başvuru yapılırken; şiir okuma ve video kategorisinde de yine 3 farklı yaş grubundan 229 başvuru gerçekleşti. Kartallı toplam 609 çocuğun başvurduğu yarışmanın resim jürisi üyeleri arasında ünlü ressam Bedri Baykam da yer aldı. Yarışmanın hem resim hem de şiir dallarında 3 farklı yaş grubunda ilk 3 sırayı paylaşanlar ve mansiyon dalında para ödülleri verildi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışması, sonuçlandı. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara bayram coşkusunun, resim ve şiirlerle yaşatıldığı yarışmada, resim ve şiir jürisi tüm eserleri değerlendirmeye aldı. Yarışmanın resim jürisi üyeleri; Adem Uçar (Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı), Bedri Baykam (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı), Enif Yavuz Dipşar (Kartal Belediyesi Kreş Müdürü), Murat Havan (İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği Başkanı), Harika Menteş (İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Dilek Turan (Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü Resim Öğretmeni), Gamze Ülger'den (Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü Resim Öğretmeni) oluşurken, şiir dalında ise jüriyi İsmail Biçer, Niyazi Yaşar, Dilruba Nuray Erenler, Ali Rıza Gelirli ve Nalan Çelik adlı şair ve yazarlar oluşturdu.

Salgın nedeniyle bazı isimlerin uzaktan katıldığı jüri toplantılarının ardından, Şiir Okuma ve Resim Yarışmasında dereceye girenler belirlendi. Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nda çocuklar; 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere toplam 3 kategoride yarıştı. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının yaş gruplarının her birinde birinciler 1000 TL, ikinciler 750 TL, üçüncüler 500 TL ve mansiyon alanlar ise 250 TL para ödülü kazandı.

Kartal Belediyesi'nin; TBMM'nin 100. kuruluş yılı nedeniyle düzenlemiş olduğu ‘Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nda derece giren isimler şöyle:

Şiir okuma ve video kategorisi yarışma sonuçları

4-6 yaş

1. Ada Açıkalın

2. Asya Özülkü

3. Bera Kolçak

mansiyon: Defne Bozkulak

7-11 yaş

1. Asmin Hozan

2. Elif Çadır

3. Yiğit Tuna Karaköse

mansiyon: Kaan Tozkoparan

12-15 yaş

1. Rüya Yiğit

2. Naz Köktaş

3. Nisanur Uysal

mansiyon: Deniz Bozkuş

resim yarışması sonuçları

4-6 yaş

1. Simge Ortakçı

2. Emir Eymen Çalış

3. Derin Şentürk

mansiyon: Miray Ünal

7-11 yaş

1. Elvina Köse

2. Mina Eylül Çetinkol

3. Melis Emel Çetinova

mansiyon: Nil Kayalar

12-15 yaş

1. Ece Tartar

2. Şevval Duru Oflezer

3. Yaprak Acil

mansiyon: Baran Apuhan