Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali yarışmasının başvuruları başladı

Ulusal Kısa Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı.

Sinema sektöründe fikirlerin oluşumuna ve sergilenmesine fırsat vermek ve yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 11 Mart 2022 Cuma gününe kadar yapılabilecek. Başvurular Kartal Belediyesi'nin internet sitesi https://kisafilm.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Kartal Belediyesi Ulusal Kısa Film Festivali'nde ödüller ise 20 Mart 2022 Pazar günü sahiplerini bulacak. Festivalde En İyi Kısa Film 10 bin TL, En İyi İkinci Kısa Film 7 bin 500 TL ve En İyi Üçüncü Kısa Film 5 bin TL ödülün sahibi olacak.

Başkan Gökhan Yüksel: “Eserleri desteklemeye devam edeceğiz”

Kartal'da sanat ve kültüre her zaman öncelik tanıyan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Sinemanın toplum üzerinde farkındalık oluşturan gücü yadsınamaz bir gerçek. Biz de sanata, kültüre değer ve önem veren bir anlayışla yeni yeteneklerimizi hem desteklemek hem de onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bir festival düzenledik. Sinemanın bakış açısını ve etki gücünü yansıtacak yetenekli tüm yarışmacıları bu yarışmaya başvurmaları konusunda davet ediyorum. Fikirlerin ortaya çıkardığı eserleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali için başvuru ve detaylı bilgilere https://kisafilm.kartal.bel.tr adresinden ulaşılabilir.