Kartal Belediyesi “Aile Okulu” eğitim semineri düzenliyor

Kartal'da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha geniş yelpazede çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla önemli proje ve çalışmalara imza atan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi iş birliği ile 7 hafta sürecek “Aile Okulu” adlı bir eğitim semineri düzenliyor.

Anne ve babalara davranış değiştirme becerilerinin öğretilmesinin; çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde ailenin desteklenerek çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunulmasının amaçlandığı eğitim programının sonunda katılım sağlayan herkese katılımcı belgesi verilecek.

Maltepe Üniversitesi akademisyenlerinden; Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Şahin Taşğın, Doç. Dr. Figen Karadayı, Öğr. Gör. Diğdem Enerem, Öğr. Gör. Gülşah Aydın Yeşilyurt, Öğr. Gör. Zeynep Aközlü, Öğr. Gör. Özen İnam, Doç. Dr. Şaziye Seçkin Yılmaz, Öğr. Gör. Özlem İlker, Doç. Dr. Alper Çuhadaroğlu, Doç. Dr. Özden Bademci ve Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu düzenlenecek olan eğitim seminerinde konuşmacı olarak yer alacak.

12 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan seminer; Soğanlık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 7 hafta sürecek eğitimler, her hafta iki oturum şeklinde yapılacak.

Katılımcılara seminer süresince; ailede insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ailenin önemi ve aile içi ilişkiler, çocukla iletişim, anne çocuk sağlığı ve ilkyardım, çocuk ve beslenme, çocuğun gelişim aşamaları (bilişsel - sosyal- motor), çocuğun gelişim aşamaları (dil), oyunun önemi, olumsuz davranışlarla baş etme, cinsel eğitim, çocukta cinsel eğitim, aile-okul ve toplum işbirliği ve bağımlılıkla mücadele konularında önemli bilgilendirmelerde bulunulacak.