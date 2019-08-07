Kartal Belediyesi, Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı biyolojik mücadele başlattı

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı sürdürdükleri biyolojik mücadele çalışmalarına hız verdi.

2 bin ağaç, doğaya zarar vermeden biyolojik yöntemle ilaçlandı

Yılda 3 döl veren Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilk mücadeleyi Mayıs ayında başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temmuz ayı sonunda başlattığı 2. mücadeleye Kurban Bayramı'na kadar devam edecek ve popülasyonu baskılamak içinse son mücadeleyi Eylül ayında tamamlayacak.

Doğadaki mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek için yanlış uygulamalardan kaçınan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, doğal dengenin bozulmaması için biyolojik ilaçlama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, insanlara, faydalı böceklere, arılara, kuşlara ve diğer canlılara zarar vermeden yalnızca ağaçlardaki Amerikan Beyaz Kelebeği tırtıllarına etki eden bakteri kökenli biyolojik larvasitlerle Kartal'ın 20 mahallesinde zararlı tespitini yaptıkları yaklaşık 2000 adet ağacı ilaçladı.

“Evlerin bahçelerindeki ağaçlar da tek tek kontrol edilerek ilaçlanıyor”

Ağaçları ilaçlarken özellikle doğal dengeyi koruyacak biyolojik yöntemlerle gerekli önlemleri aldıklarını belirten Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri: “Yalnızca parklar gibi kamu alanlarında değil aynı zamanda zararlı tespitini yaptığımız evlerin bahçelerinde bulunan dut, ceviz ve çınar gibi ağaçların da ilaçlamasını sağlıyoruz. Böylelikle ev içlerine ya da balkonlara gelerek korku faktörü oluşturan Amerikan Beyaz Kelebeği tırtıllarını kontrol altına alırken ilçemizin en büyük miraslarından olan yıllanmış ağaçlarımızı da korumayı hedefliyoruz.” dedi.

Amerikan Beyaz Kelebeği

Amerikan beyaz kelebeği vücut uzunluğu ortalama erkeklerde 11, dişilerde 15 mm‘dir. Kelebeğin esas rengi beyaz, sırt ve karın kül rengine çalan bozdur. Bazı dişi ve erkek bireylerde üst kanatlarda siyah nokta şeklinde lekeler mevcuttur. Olgun larva 25-35 mm boyunda ve koyu renkli olup, yanlarda turuncu renkli beneklere ve beneklerden çıkan kıllara sahiptir. Kışı pupa halinde geçirir. Kışlayan pupalardan çıkan birinci döle ait kelebek uçuşu Mayıs'ın ilk haftası ile üçüncü haftasında, ikinci döle ait kelebek çıkışları ise Temmuz'un üçüncü haftasına olur. Her iki dölün kelebek uçuş süresi 24-33 gün sürmesine karşın, ergin ömrü 4-15 gündür. Dişiler yumurtalarını genel olarak yaprakların alt, bazen de üst yüzlerine bırakabilirler. Yumurtalar 1-3 günde açılır. Larvalar yumurtadan çıkarken, yumurta kabuklarını kısmen yiyerek yuvalarını örmeye başlarlar.

Zararlı, ağaçların toprak ile birleştiği yerlerde, ağaç kabuğunda ve çok yaşlı ağaçların kovuklarında, binaların çatı saçakları arasında bir koza içinde pupa olur. Amerikan beyaz kelebeği yılda 2-3 döl verir.

Yumurta kümelerinden çıkan larvalar, yaprağın alt yüzeyinde ipeksi ağlar örerler, sonra gitgide ağı artırarak daldaki diğer yaprakları da bağlarlar. Genç larvalar yaprağın parankimasını üst epidermise kadar yerler. Daha sonra yaprağın üst yüzeyine geçerek üst epidermisi tahrip ederler. Olgunlaşan larvalar ağlardan çıkarak bireysel yaşamaya başlar ve yaprakları sadece ana damar kalacak şekilde yemeye başlar. Bitki gelişimine verdikleri zarar ile ürün kaybına neden olmaktadırlar.