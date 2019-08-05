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Kartal Belediyesi, asfalt onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Kartallı vatandaşların talebi ile harekete geçen Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tamir gereken yol ve kaldırımlar konusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Yaz mevsimiyle birlikte çalışmalarına hız veren ekipler bu kapsamda, Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan Fahri Korutürk Caddesi üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol bakım ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yaya ve araç trafiğini yavaşlatan cadde üzerindeki yaklaşık 100 metrelik bölüm bakımdan geçirildi. Çalışmada eskiyen ve zarar gören asfalt kaplama kaldırılarak yeniden asfalt serimi yapıldı. Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucu asfalt serim işlemi, 2 günde tamamlandı.

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