Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri plaj sezonunu açıyor

Plajı ve sosyal aktiviteleri ile İstanbul'un en gözde mekânlarından biri haline gelen Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri, 2019 yaz sezonunu 5 Haziran Çarşamba günü açıyor.

Kartal Belediyesine ait tesis, şehirden uzaklaşmadan dinlenmek ve denize girmek isteyenlerin uğrak mekânı olmaya devam ediyor. 4,45 hektarlık arazi üzerine kurulu Büyükada Sosyal Tesisleri'nin plaj ve mesire alanından, Kartallılar yaz sezonunda hem günübirlik yararlanma imkânı bulabiliyor hem de İstanbul'un içinde denizin ormanla buluştuğu huzurlu bir yerde dinlenme ayrıcalığını yaşıyor. Vatandaşlar, Kartal Deniz Motorları İskelesi'nden hareket eden motorlar ile plaj ve mesire alanına doğrudan ulaşabiliyor.

Kartal Motor İskelesi'nden sefer saatleri şöyle:

Hafta içi gidiş 08.30-11.30, dönüş 17.00-18.00 saatleri arası.

Hafta sonu gidiş 08.30-12.30, dönüş 16.00-18.00 saatleri arası.

Giriş ücretleri hafta içi 20, hafta sonu 30 TL. Öte yandan engel derecesi yüzde 40 ve üzeri olan vatandaşların ücretsiz, refakatçilerinin de yüzde 50 indirimli olarak yararlanabildiği tesisten 0-6 yaş arası çocuklar da ücretsiz faydalanabilecek.