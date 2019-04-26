İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kartal Belediyesi Çocuk Korosu'ndan muhteşem konser

6 yıldır çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi Çocuk Korosu, ortaya koyduğu muhteşem performans ile dinleyenlerden tam not aldı.


2013 yılından bu yana Şef Pınar Güçlü yönetiminde müzik eğitimi alan 5-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan koro, Soğanlık Kültür Merkezi'nde seslendirdikleri birbirinden güzel şarkı ve dinletilerle büyük beğeni topladı.


Çocukların profesyonellere adeta taş çıkarttığı yıl sonu konserinde, minik sanatçıların aileleri de duygu dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 100 dakika süren ve iki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde koro üyesi minikler; “Sevda Değil, Aynalar, Ayrılık, Gesi Bağları, Düşler Sokağı, Hayde, Çemberimde Gül Oya, Telgrafın Telleri” gibi sevilen şarkı ve türkülere yer verirken ikinci bölümde ise; “Anlasana, Gülpembe, Sunam, Büklüm Büklüm, Sway, Anlamazdın, Anymore, Je T'aime, Çav Bella, İzmir Marşı” gibi birbirinden güzel eserleri büyük bir ustalıkla seslendirdi.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen konsere katılan Meclis Üyesi Olcay Özgön, Şef Pınar Güçlü'ye çiçek takdim ederek: “Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, başka bir programda bulunmasından dolayı çok istemesine rağmen aramızda olamadı; ancak sizlere sevgi ve selamlarını iletti. Bugün, öğrencilerimizin 1 yıl boyunca verdikleri emeğe şahitlik ettik, izlerken çok gururlandım. Pınar Hanım'a ve çocuklarımıza bize bu doyumsuz konseri yaşattıklarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.