Kartal Belediyesi Çocuk Korosu'ndan muhteşem konser

2013 yılından bu yana Şef Pınar Güçlü yönetiminde müzik eğitimi alan 5-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan koro, Soğanlık Kültür Merkezi'nde seslendirdikleri birbirinden güzel şarkı ve dinletilerle büyük beğeni topladı.

Çocukların profesyonellere adeta taş çıkarttığı yıl sonu konserinde, minik sanatçıların aileleri de duygu dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 100 dakika süren ve iki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde koro üyesi minikler; “Sevda Değil, Aynalar, Ayrılık, Gesi Bağları, Düşler Sokağı, Hayde, Çemberimde Gül Oya, Telgrafın Telleri” gibi sevilen şarkı ve türkülere yer verirken ikinci bölümde ise; “Anlasana, Gülpembe, Sunam, Büklüm Büklüm, Sway, Anlamazdın, Anymore, Je T'aime, Çav Bella, İzmir Marşı” gibi birbirinden güzel eserleri büyük bir ustalıkla seslendirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen konsere katılan Meclis Üyesi Olcay Özgön, Şef Pınar Güçlü'ye çiçek takdim ederek: “Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, başka bir programda bulunmasından dolayı çok istemesine rağmen aramızda olamadı; ancak sizlere sevgi ve selamlarını iletti. Bugün, öğrencilerimizin 1 yıl boyunca verdikleri emeğe şahitlik ettik, izlerken çok gururlandım. Pınar Hanım'a ve çocuklarımıza bize bu doyumsuz konseri yaşattıklarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.